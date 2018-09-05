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05 Eylül 2018 12:43

AKUT kırsalda yardım dağıtmaya devam ediyor

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibi, kırsalda yardım dağıtmaya devam ediyor.

AKUT kırsalda yardım dağıtmaya devam ediyor

05 Eylül 2018 12:43


Daha önce Erdemli, Silifke, Gülnar ve Mut’ta yardım dağıtan AKUT gönüllüleri, bu kez de Toroslar ve Tarsus’ta ihtiyaç sahiplerine giysi yardımında bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kırsala Hizmet Götürme Birimi’nin desteğiyle yola koyulan AKUT ekibi, ’AKUT Anadoluyla Elele Projesi’ kapsamında genel merkezden gönderilen yardım kolilerini Toroslar ve Tarsus ilçelerinde ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. Çocuk ve yetişkin giysilerinden oluşan yardımlar, görevliler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.




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