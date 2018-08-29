AKUT yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

AKUT ekipleri Mersin kırsalında yardım dağıtmaya devam ediyor. Daha önce Silifke, Gülnar ve Mut’ta yardım dağıtan AKUT gönüllüleri, bu kez de Erdemli’de ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kırsala Hizmet Götürme Birimi’nin desteğiyle yola çıkan 2 kişilik AKUT ekibi, ’AKUT Anadoluyla Elele’ projesi kapsamında genel merkezden gönderilen yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Erdemli’nin Çerçili kırsalında çocuk ve yetişkin giysilerinden oluşan yardımlar, görevliler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.