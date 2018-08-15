Akut’tan Silifke’de giysi yardımı

AKUT Mersin ekibi, merkez ve çevre ilçelerdeki yardım faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda 2 kişilik AKUT ekibi, ’AKUT Anadolu ile El Ele’ projesi kapsamında genel merkezden gönderilen yardım kolilerini Silifke ilçesindeki Arkum ve Altınkum kırsalında ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. Çocuk ve yetişkin giysilerinden oluşan kolilerin dağıtımı sırasında vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, AKUT gönüllülerine teşekkür ettiler.

Giysi kolilerinin dağıtımına Mut ilçesinde devam edileceği bildirildi.