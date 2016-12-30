Akyürek; "2017’den beklentilerimiz yüksek"

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TUGİAD) Çukurova Şubesi Başkanı Gül Akyürek, İş dünyası olarak 2017 yılından beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

2016 yılında yaşanan acıların geride kalması dileğinde bulunan Akyürek, her yeni yılın yeni başlangıçlara vesile olduğunu belirterek, "İş dünyası olarak 2017 yılından beklentilerimiz yüksek. Koyduğumuz hedefler doğrultusun da yeni yılda ilerlemeye, ülke ekonomisine katkılar sunmaya devam edeceğiz. Yeni yılın başta iş dünyası olmak üzere tüm dünyaya ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.