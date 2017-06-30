Alageyikler Mersin’de koruma altında

Yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon hizmetini yürüten ve türün koruma merkezlerinden biri olan Tarsus Hayvan Parkı’nda 5 yavru alageyik daha hayata gözlerini açtı.

Kızılçam ormanlarında yaşayan, kaçak avlanmalar ve yerleşim yerlerinin artışı ile nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan alageyikler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı’nda ziyaretçilerini kabul ediyor. Tarsus Hayvan Parkı’nda yeni doğan yavrularla beraber alageyiklerin sayıları her geçen yıl artarken, sevimli yavruları görmek isteyenlerin ziyaret ettiği parkta ise okulların da tatil olmasıyla hareketli günler yaşanıyor.

Çukurova bölgesinin tek yaban hayatı kurtarma merkezi olan parkta, özellikle alageyiklerin neslini koruma altına almak ve sayılarını artırmak için hassas bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Tarsus Hayvan Parkı Veteriner Hekimi Fırat Kabayel, “Yaban hayatı kurtarma konusunda önemli çalışmalar yapılan parkımızda hayvanlarımızın sayısı hızla artmakta. Yurdumuzda alageyiklerin sayısı oldukça azalırken, parkımızda sayıları her geçen yıl artıyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı’nda 2014 yılında dört adet bulunan alageyiklerin sayısı yeni doğan beş yavru ve yetişkinlerle birlikte 12’ye yükselirken, ziyaretçilerden şanslı olanlar ise alageyiklerin doğumuna şahit olma imkanı buldu. Doğumları canlı olarak izleme şansını yakalayan ziyaretçiler, cep telefonları ile anı görüntüleyerek, bu özel dakikalara tanık olmanın keyfini yaşadı.

Tarsus Hayvan Parkı yavrularla şenlendi

Tarsus Hayvan Parkı’nda alageyiklerin yanı sıra bu yıl gerçekleşen doğumlarla hayata gözlerini açan birçok yavru da parkı şenlendirdi. Doğumların gerçekleşmesi ile renkli görüntülerin ve hareketli dakikaların yaşandığı parkta, yeni doğan örümcek maymun, babun, midilli, ceylan, beyaz geyik, axis geyiği, cüce keçi, Kamerun koyunu ve deve yavruları da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.