Alev alan odunlar korkuttu

Korkutan yangında bir otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre yangın, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Lütfi Ö’ye ait boş arazideki odun yığını ve hurda otomobilin bulunduğu alanda meydana geldi. Odunluk bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın odunluğun tamamını kapladı. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine giden 3 arazöz, iş makinesi ile birlikte 15 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında bir otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri, bir anda alevlerin yükseldiğini, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangından çok korktuklarını söylediler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.