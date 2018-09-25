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25 Eylül 2018 14:06

Alevlerin içinde kalan köpeği ormancılar kurtardı

Mersin’in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını sırasında alevlerin içinde mahsur kalan yavru köpek orman ekipleri tarafından yaralı halde kurtarıldı.

Alevlerin içinde kalan köpeği ormancılar kurtardı

25 Eylül 2018 14:06


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çerçili Mahallesinde henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. 1,5 hektarlık alanda etkili olan yangına bir helikopter ve arazözlerle anında müdahale edildi.


Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında bir köpeğin alevler içinde kaldığını gören ormancılar köpeği alevlerin içinden yaralı olarak kurtarmayı başardı. Ayak altlarında yanıklar oluşan köpeğe bölgede hazır bekletilen 112 ekipleri ve ormancılar tarafından müdahale edildi. Yangında yaralanan yavru köpeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik ekiplere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.




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