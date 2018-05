Aliyev, 95. doğum yıldönümünde Tarsus’ta anıldı

Tarsus Belediyesi ve Azerbaycan’dan gelen Hatai heyetininin düzenlediği etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, yaptığı konuşmada, Haydar Aliyev’in "tek millet, iki devlet" sözüne vurgu yaparak Azerbaycan ile ilelebet kardeş kalacaklarını söyledi. Başkan Can, "Özgürlük ve bağımsızlık her halkın servetidir" diyerek yola çıkan Haydar Aliyev’in, görev yaptığı süre içerisinde tüm Türk dünyasının sevgisini, saygısını kazandığını ifade etti.

Azerbaycan’ın Hatai kenti ile 2007 yılında Tarsus Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalandığını 2009 yılında da bu kardeşliğin anısına Hatai Parkı’nın ardından da hemen yanında bulunan Haydar Aliyev Köprüsünü hizmete açıldığını anlatan Başkan Can, Azerbaycan’ın Hatai valisinin ricasıyla parkın adını Haydar Aliyev Parkı ve anıtı olarak değiştirdiklerini kaydetti.

Türkiye’nin bağımsız Azerbaycan Cumhuriyetini tanıyan ilk ülke olarak tüm dünyaya gerekli mesajı verdiğini ifade eden Başkan Can, "Tüm dünyaya tek devlet tek millet mesajı verircesine kardeşliği perçinlemiştir. Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, üzüntüsü kederimiz olmuştur. Bu kardeşliğin oluşmasına çok büyük emeği olan Azerbaycan’ın unutulmaz lider Haydar Aliyev doğum gününü siz değerli dostlarımızla kutlamak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Gelecekte Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin artarak devam etmesi, bilimsel ve siyasal alanda yapılacak karşılıklı anlaşmalarda geleceğe güvenle bakan güçlerin birleştirildiği her iki devlet halkının kaynaştığı günlerin birarada kaynaştığı günlerin biran evvel gelmesi dileklerimle saygılarımı sunuyorum. Tek milletiz, iki devletiz” dedi.

Azerbaycan Milletvekili Hüseyin Bala Miralov ise konşmasında, “Sovyet Cumhuriyeti zamanında çok önemli vazifeler icra ederken o görevlerinden ayrılıp özüne dönen kurucu liderimiz 1993 yılında Azerbaycan’da hakimiyete gelmiştir. Bugün bölgede Türkiye ve Azerbaycan’dan razı olmadan hiçbir proje devreye girmiyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın dostluğu bütün dünya örnektir. Türkler bizim, dünkü, bugünkü ve bundan sonrada ebedi gardaşlarımızdır” dedi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’de, “Bizim büyük liderimize böyle bir parkı bahşettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün güçlü ve büyüyen Azerbaycan O’nun eseridir. Her zaman Türkiye’nin yanında olan bir kuvvettir. Bu O’nun felsefesidir. Güçlü Azerbaycan ve güçlü Türkiye O’nun hayaliydi. Bizim de amacımız aynıdır. Güçlü Azerbaycan, güçlü Türkiye ve güçlü Türk Dünyası. Bizim yarınımız her zaman bir olacak ve her zaman zafer kazanacağız” şeklinde konuştu.

Azerbaycan Hatai Valisi Razim Mammadov ise kardeş ülkede olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Mammadov “Sizlere kardeş Azerbaycan halkının sevgilerini selamlarını iletiyorum. Ulu önderlerimiz Mustafa Kemal Atatürk, ’Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederleri kederimizdir’ demiştir. Haydar Aliyev ’bir millet, iki devlet’ demiştir. Bunlar aramızdaki sevgi ve kardeşliğin numuneleridir. Her birimize yapılan haksızlıklar hepimizi hiddetlendirmektedir. O yüzden iyi günlerimizde kötü günlerimizde birbirimizin yanındayız ve hep olmaya devam edeceğiz. Bu bizim gardaşlık borcumuzdur” ifadesini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Haydar Aliyev’in çağın deha siyasetçisi ve devlet adamı olduğunu belirtti. Başkan Kocamaz, “Çağın deha siyaset ve devlet adamlarından biridir Haydar Aliyev. Türkiye Azerbaycan ilişkilerini iki devlet, bir millet sözüyle veciz bir şekilde ifade etmiştir. Merhum Haydar Aliyev ülkemizi 20 kez ziyaret etmiştir. Bu kadar yoğun çalışma temposuna rağmen ülkemize 20 kez ziyaret etmesi ülkemize verdiği önemin en net göstergesidir" dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, parkta bulunan Haydar Aliyev’in anıtına çiçek bırakılıp, Haydar Aliyev Parkı’nı dolaştı.