Alkollü sürücü park halindeki polis aracına arkadan çarptı

Kaza, Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Serhat Ö. (23) yönetimindeki 38 EV 291 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki polis trafik ekibi aracına arkadan çarptı. Polis aracının da önünde park halindeki 31 AU 640 plakalı araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada otomobil sürücüsü Ali Serhat Ö. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücünün kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.