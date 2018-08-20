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20 Ağustos 2018 12:03

Amatör balıkçı teknede ölü olarak bulundu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde avlanmak için denize açılan amatör balıkçı, teknede ölü olarak bulundu.

Amatör balıkçı teknede ölü olarak bulundu

20 Ağustos 2018 12:03


Edinilen bilgiye göre, Bozyazı açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, denizde başı boş halde dolaşan balıkçı teknesine yanaştığında bir şahsın hareketsiz halde yattığını fark etti. Şahıstan yanıt alamayan ekipler, tekneyi sahile çekerken sağlık görevlilerine de haber verdi. İhbar üzerine Bozyazı sahiline gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.


Ölen kişinin bir sitede bekçi olarak çalışan Hasan Bal (49) olduğu tespit edilirken cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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