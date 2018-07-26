Amatör kulüplerin yaz spor okulları başladı

Toroslar Belediyesi’nin Halkkent Mahallesi’nde tahsis ettiği spor sahasında çalışmalarını sürdüren iki spor kulübü, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’nın da katıldığı törenle yeni dönem yaz spor okullarının açılışını gerçekleştirdi. Kulüp temsilcileri Tuna’ya, spora ve sporcuya sunduğu katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

"Enerjilerini spora harcasınlar"

Yaz Spor Okulları ile çocukların enerjilerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını amaçladıklarını belirten Tuna, "Çalışma yol haritamızda öncelikle sağlık, eğitim ve gençlik dedik ve bu konuda Toroslar Beledyesi’ni Çukurova Bölgesinin en çok spor tesisine sahip belediye konumuna getirdik. Alt yapısını yaptığımız sahalarımızdan bir tanesi de Kuvayi Milliye Spor Kulübü’ne tahsis ettiğimiz bu merkezdir.Bizim istediğimiz bu sahalarımız hiçbir zaman boş kalmasın.Buraya çocuklarımız ve gençlerimiz gelsin ve enerjilerini boşaltsınlar" dedi.

"Yüzlerce çocuk eğitim alıyor"

Birçok çocuk ve gencin yaz spor okullarında eğitim aldığını söyleyen Tuna, "Kuvayi Milliye Spor Kulübü’nün 500 sporcusu, Toroslar Belediyesi Spor Kulübü’nün yaklaşık 600 sporcusu futbol okullarımıza geliyorlar. Spor ve sanat eğitimle pekiştirildiğinde çok daha verimli oluyor. Türk futboluna kazandırdığımız değerli yeteneklerimiz de bu sahalarımızdan çıkıyor. Toroslar Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimize saha konusunda destek vermekten dolayı büyük mutluluk duymaktayız. Futbol anlamında da ayağı topa yakışan gençlerimizi gerek amatör kulüplerimizden gerekse belediyemizin spor kulübünden seçerek, profesyonel kulüplere sevk edecek pozisyonlara getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Profesyonel liglere oyuncu gönderen bir kulüp"

Kuvayi Milliye Spor Kulübü’nün, milli sporcular ve profesyonel liglerde forma giymiş oyuncular yetiştiren bir kulüp olduğunu vurgulayan Tuna, "Kuvayi Milliye Spor Kulübü kentimizin köklü ve başarılı kulüplerinden bir tanesidir.Profesyonel spor kulüplerine birçok sporcu gönderdiler. Başarılarından dolayı kulüp yöneticilerimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Yaşadığımız zaman diliminde çocuklarımızla ilgili olmamız çok önemlidir. Çocuklarımızı yetiştirirken ilgi, bilgi ve takip diyoruz. Çocuklarınızla ilgili olacaksınız, yetiştirmede bilgili olacaksınız ve onları takip edeceksiniz. Takip noktasında da bu zeminlerde çocuklarımızı her zaman takip edeceğiz ve ailelerimize imkanlarımız ölçüsünde desteklerimizi sunacağız. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu sportif ve sosyal faaliyetlere yönlendirmekle sağlanabilir. İlçemizdeki her çocuğumuzu istedikleri branşta sporcu yapmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.