Ambulans şoförüne yol verme dayağı

Mersin'de bir ambulans şoförü, hastane önünde yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilerce darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Şehir Hastanesi'nde ambulans şoförü olarak çalışan Arif Azık, hastaneye hasta götürdüğü sırada, arkasındaki bir araçta bulunan iki kişi ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Hastane önünde yaşanan olayda Azık, yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemezken, araçlarından inen 2 kişi ambulans şoförüne bağırmaya başladı. Tartışma sonrası ambulans şoförü Arif Azık ile 2 şahıs arasında arbede yaşandı. Olaya önce hastanenin güvenlik görevlileri, ardından polis müdahale etti. Arbede sırasında ambulans şoförünün elbiseleri yırtılırken, aldığı darp sonrası 5 gün iş göremez raporu verildi. Polis merkezine götürülen taraflar, birbirinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili açıklama yapan Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Mersin'de hasta taşıyan ambulans şoförü Arif Azık'a yol verme nedeniyle çıkan arbedede sözlü ve fiziki saldırıda bulunulmasını kınayarak, “Şiddete uğrayan sağlıkçıların gözünde göreceğiniz duygu, korku değil yalnızca hayal kırıklığıdır" dedi. Bayraktar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda tedbir alınmasını da istedi.