Sarı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı sürücülerin ambulanslara yol vermedikleri haberlerinin basında yer alması ve odaya gelen şikayetler üzerine, ’Ambulansa yol ver, bir can kurtar’ çağrısında bulunduklarını belirterek, "Sürücülerimizi siren seslerine karşı daha hassas olmalarına dikkat çekmek zorunluluğu doğmuştur” dedi.

601 bin 990 aracın trafikte olduğu Mersin’de, bazı noktalarda sık sık meydana gelen tıkanmalara bazı sürücülerin duyarsızlıkları da eklenince, tek işleri can kurtarmak olan ambulansların siren çalarak dakikalarca yolun açılmasını beklemek zorunda kaldığını belirten Sarı, "Kurtulma şansı hastaneye yetiştirilmekle sağlanacak olan hastaların yaşamları maalesef tehlikeye atılmaktadır. Sirenlerini çalarak yol isteyen bir ambulansa yol vermemek ise, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insanlık suçu sayılmakta ve ağır para cezası da uygulanmaktadır. Yol vermediğimiz o ambulansın sizin bilginiz dışında bir yakınımızı hastaneye yetiştirilmesi için yol isteyebileceğini empati yaparak anlamaya çalışalım ve her yıl yüzlerce insanın hastanelere yetiştirilmeden ambulans içinde yaşamlarını yitirdiğini de lütfen her zaman hatırlayalım” dedi.