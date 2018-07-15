Amca çocuklarının kanlı biten kavgası

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali E. ile Nuri E. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet oluştu. Bir süre önce iki kardeş arasında kavga çıktı ancak olay büyümeden son buldu. İddiaya göre, 11 Mayıs’ta ise merkez Yenişehir ilçesi Deniz Mahallesi’ne giden Mehmet Ali E. ile çocukları, orada Nuri E.’nin çocuklarıyla kavga etti. Kısa sürede büyüyen kavgada bıçakla göğsünden yaralanan Cahit E. olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Ali E. ile çocukları A.E., M.Y.E.’yi Mersin’de, M.E.’yi ise İstanbul’da yakaladı.

Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.