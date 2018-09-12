Anadolu Üniversitesi'nden ikinci üniversite fırsatı

Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ), üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan ya da üniversitede okumaya devam edenler için açtığı ikinci üniversite fırsatının kayıtları 11 Eylül'de başladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada, bir örgün programda kayıtlı olan veya herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olanların sınavsız ikinci üniversite kapsamında istedikleri bir programa kayıt yaptırabildiği belirtildi. Çok isteyerek kayıt yaptırdığı örgün bir programda okuyan, aslında bir mesleği olan ama çalıştığı alanı değiştirmek isteyen, hobisi ya da ilgi duyduğu alan doğrultusunda akademik bilgi edinmek isteyenlerin ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine yöneldiği ifade edildi.

Milletvekili, avukat, mühendis, doktor, öğretmen, asker, akademisyen, ev hanımı, üniversite öğrencisi, emekli gibi çok farklı profillerin açıköğretim öğrencisi olduğu belirtildi. İkinci üniversite kapsamında en çok tercih edilen programların ise adalet, sosyal hizmetler, sosyoloji, sağlık yönetimi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, acil durum ve afet yönetimi, web tasarımı ve kodlama, ilahiyat, laborant ve veteriner sağlık ile işletme olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre ayrıca, herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler, açıköğretim sistemindeki ön lisans/lisans programlarından birine, herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler ise açıköğretim sistemindeki önlisans programlarından birine kayıt yaptırabiliyor.

21 Eylül'de sona erecek

2018-2019 öğretim yılından itibaren basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, maliyet düşüşüyle birlikte öğrenci harçlarında ciddi bir indirime gitti. Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilere sunulan 'Anadolum eKampüs', öğrenciye dilediği zaman öğrenme fırsatı sunmasının yanı sıra eş zamanlı olarak öğrenme ortamı kolaylığı da sağlıyor. Öğrenci, cep telefonu, tablet ya da bilgisayarı ile bireysel çalışma alanına ulaşabiliyor. Öğrenen Analitiklerinin Takibi, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS), Canlı Ders Platformu, mobil uygulama bileşenlerinden oluşan 'Anadolum eKampüs Sistemi', 2 bin 500'ün üzerinde öğretim üyesinin katkılarıyla hazırlanıyor. Anadolum eKampüs, görsel, sesli, pdf ve etkileşimli olmak üzere toplam 16 farklı malzeme türüyle öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkıda bulunuyor.