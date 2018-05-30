Anamur Emniyeti iftarda buluştu

82 Sosyal Tesislerindeki iftar yemeğinde, Trafik Büro Amirliği, Asayiş Büro Amirliği, KOM Büro Amirliği, Terörle Mücadele Büro Amirliği personeli birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener’in de katıldığı yemek sonrası bir konuşma yapan Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, “Ramazan ayı rahmet ve bereket ayıdır. Bu ayda her zamankinden daha fazla ülkemizde birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Bugünde hep beraber birlikte olduk. İnşallah bundan sonraki zamanlarda da daha güzel günlerde de birlikte oluruz. Tüm katılımcılara sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Şimdiden bayramınızı da kutluyorum” dedi.

Program İlçe Müftüsü Dursun Abidin Çınar’ın dua yaptırmasıyla sona erdi.