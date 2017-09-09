Anamur Kaymakamı Cantürk’e veda yemeği

Anamur MUZ-BİR Başkanı ve aynı zamanda Malaklar Muhtarı Mehmet Güzel tarafından organize edilen geceye Anamur Kaymakamı Cengiz Cantürk, Anamur Başsavcısı, Cezaevi Müdürü, kurum amirleri, banka müdürleri, STK temsilcileri, 50 mahalle muhtarı ve basın mensupları katıldı.

Anamur’da 5 yıl başarılı görev yapan, halkın sevgisini kazanan Kaymakam Cengiz Cantürk Antalya Döşemealtı Kaymakamı olarak atandı. Aqua parkta havuz başında veda yemeğinde açılış konuşmasını yapan Malaklar Muhtarı Mehmet Güzel, "Sayın Kaymakamımız Cantürk’ü Antalya’ya geçici olarak gönderiyoruz. İnşallah Anamur il olunca kırmızı bayrakla geri getireceğiz" dedi.

Kaymakam Cantürk de yaptığı konuşmada, şu an 14. görev yerime gidiyorum. Her gittiğimiz yerde birçok dostum, arkadaşım oldu. ilk görev yerimdeki dostlarımdan birçoğuyla halen görüşüyoruz. Ancak Anamur’un bendeki yeri apayrı ve kendimi bir Anamurlu hissederek buradan ayrılıyorum" dedi.

Yöresel sanatçı Ali Koyu’nun birbirinden güzel türküleri eşliğinde gerçekleşen gecede, MUZ-BİR Başkanı Mehmet Güzel, ’Seher Yıldızı’ türküsünü seslendirerek davetlilerden yoğun alkış aldı.

Gece hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.