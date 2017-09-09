Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 19:02

Anamur Kaymakamı Cantürk’e veda yemeği

Kaymakam Cengiz Cantürk’e Anamur Aqua Park’ta havuz başında veda yemeği verildi.

Anamur Kaymakamı Cantürk’e veda yemeği

09 Eylül 2017 19:02


Anamur MUZ-BİR Başkanı ve aynı zamanda Malaklar Muhtarı Mehmet Güzel tarafından organize edilen geceye Anamur Kaymakamı Cengiz Cantürk, Anamur Başsavcısı, Cezaevi Müdürü, kurum amirleri, banka müdürleri, STK temsilcileri, 50 mahalle muhtarı ve basın mensupları katıldı.


Anamur’da 5 yıl başarılı görev yapan, halkın sevgisini kazanan Kaymakam Cengiz Cantürk Antalya Döşemealtı Kaymakamı olarak atandı. Aqua parkta havuz başında veda yemeğinde açılış konuşmasını yapan Malaklar Muhtarı Mehmet Güzel, "Sayın Kaymakamımız Cantürk’ü Antalya’ya geçici olarak gönderiyoruz. İnşallah Anamur il olunca kırmızı bayrakla geri getireceğiz" dedi.


Kaymakam Cantürk de yaptığı konuşmada, şu an 14. görev yerime gidiyorum. Her gittiğimiz yerde birçok dostum, arkadaşım oldu. ilk görev yerimdeki dostlarımdan birçoğuyla halen görüşüyoruz. Ancak Anamur’un bendeki yeri apayrı ve kendimi bir Anamurlu hissederek buradan ayrılıyorum" dedi.


Yöresel sanatçı Ali Koyu’nun birbirinden güzel türküleri eşliğinde gerçekleşen gecede, MUZ-BİR Başkanı Mehmet Güzel, ’Seher Yıldızı’ türküsünü seslendirerek davetlilerden yoğun alkış aldı.


Gece hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    32°C
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç