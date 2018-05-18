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18 Mayıs 2018 12:27

Anamur MYO’da mezuniyet heyecanı

Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu öğrencileri, düzenlenen törenle, mezuniyet heyecanı yaşadı.

Anamur MYO’da mezuniyet heyecanı

18 Mayıs 2018 12:27


Anamur Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 2017-2018 eğitim-öğretim yılına, düzenlenen mezuniyet töreni ile veda etti. Mezuniyet etkinlikleri kapsamında, Anamur ilçe merkezinde meşaleli mezuniyet yürüyüşü gerçekleştiren öğrenciler, yürüyüşün ardından törenin yapılacağı Prof. Dr. Ali Ayhan Kampüsü’ne geldi. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fahrettin Öztürk, çok sayıda kurum temsilcileri, akademisyenler, idari personel, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.


Törende konuşma yapan Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürü Gürkan Temiz, "1995’te eğitim-öğretim hayatına başlayan yüksekokulumuzda 21. dönem mezunlarını vermenin gururunu yaşamaktayız. 23 yıldır çağdaş eğitimin gerektirdiği koşullarda, alanında nitelikli ve sektörünün gerektirdiği öğrenciler yetiştirmektedir. Tarım, turizm ve diğer alanlarda yüksekokulumuz Akdeniz Bölgesinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamakta olup, mezunlarımızı sektörde çok iyi konumlarda görmek bizlere ayrı bir gurur vermektedir" dedi.


Konuşmaların arından mezun olan öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Tören, mezun öğrencilerin keplerini fırlatmasının ardından düzenlenen konser ile sona erdi.




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