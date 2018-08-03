Anamur Otogarında sona gelindi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 8 milyon 350 bin liralık sözleşme bedeli ile inşasına başlanan Anamur Şehirlerarası Otobüs Terminali, 52 araçlık otopark ve yolculuk yapan otobüslerin bakım-onarım atölyesi olarak 12 otobüslük kapasite ile hizmet verecek. Zemin katta yazıhaneler, bekleme salonu, danışma-güvenlik odası, kafeterya, restoran, mutfak, bay, bayan ve engelli tuvaleti, büfe, market, hediyelik eşya ve yöresel ürünler satış alanının yer alacağı tesisin 1. katı ise idare merkezi, yazı işleri, personel ve muhasebe odaları, bay, bayan ve engeli tuvaleti, mutfak, çay ocağı, sekreter ve müdür odası, toplantı salonu, vezne, amir odası, santral odası bulunacak. Yaklaşık 10 dönüm arazide konuşlu terminal, 15 otobüs peronu ile Anamur’a hizmet vermeye hazırlanırken, tatil için Anamur’u tercih eden turistleri de modern bir görüntü ile karşılayacak.

“100 yıllık ihtiyaca cevap verecek”

Anamur’a gelen misafirleri modern bir görüntüyle karşılamaya hazırlanan ve milyonlarca liraya inşa edilen şehirlerarası otogarın kendi mahallelerinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Bahçelievler Mahalle Muhtarı Tahsin Afacan, yakın zamanda hizmete başlayacak tesisin Anamur’un 100 yıllık ihtiyacına yanıt vereceğini söyledi.