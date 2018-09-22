Anamur pazarında zam şampiyonu domates

Anamur'da Cumartesi günü kurulan semt pazarında bu hafta fiyatlar adeta uçtu. Şehit Atanur Bal Pazaryeri'nde bu hafta fiyatlar vatandaşları adeta şok etti.

İki hafta öncesine kadar 3 liradan satılan domates bu hafta tezgahlarda 5 liradan satılıyor. Vatandaşlar, “İki hafta içinde bir domatese bu kadar zam nasıl gelir. Bu insanlar ne yiyip ne içecekler. Bu mevsimde domates bu fiyattan satılıyorsa ilerleyen günlerde kaç liradan satılacak” diyerek domates fiyatlarındaki artışa tepkilerini gösterdiler.

Zam şampiyonu domates

Pazarcı esnafı, üretim maliyetlerinin artması ve mazota gelen zamlar sebebiyle sebze ve meyve fiyatlarının yükseldiğini ve bu nedenle semt pazarının alışveriş yapanlarla değil dolaşmaya gelenlerle dolu olduğunu ifade etti.

Pazaryerinde bu hafta vatandaşlar kadar pazarcı esnafının da dertli olduğunu belirten Hüseyin Demir, “55 yıldır pazarcılık yapıyorum. Bu mesleğe başladığımda 16 yaşındaydım. Biz çok ekonomik krizler gördük ama bu sene ki bizi oldukça etkiledi. Anamur'un büyük ve kalabalık pazarı olan Cumartesi pazarı bile son iki haftadır durgunluk yaşanıyor. Fiyatların yükselmesi pazar piyasasını etkiledi. 2 hafta önce 2 -3 lira olan domatesin bu hafta en kötüsü 4 liradan satılıyor. Bu yılki ekonomik kriz üreticiyi, pazar esnafını ve tüketiciyi çok fazla etkiledi. Vatandaş daha önce kilo kilo alırken şimdi ise taneyle almaya başladı. Armudu 4, biberi 4, eriği 3, elmayı 3, limonu 3, salatalığı 3, çeri domatesi 7, üzümü ise 5 liradan satıyoruz.”