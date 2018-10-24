Anamur Tarım ve Gıda Fuarı açıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Tarım ve Gıda Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Tarım ve Gıda Fuarı, kortej yürüyüşüyle başladı. Ticaret ve Sanayi Odası önünden başlayan yürüyüşe Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, milletvekilleri Metin Külünk ve Aytuğ Atıcı, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Türe, açılışta yaptığı konuşmasında, “Ülkemizin kritik bir süreçten geçtiğini hepimiz biliyoruz. Üretimden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Krizin çözümü üretimden geçiyor. Başka çözüm yolu da yoktur. Özellikle bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımızla el ele verdik ve her şeye rağmen fuarı düzenledik. Önceki yıllara baktığımızda firma sayısında azalma yok. Geçen yıl 25 bin olan ziyaretçi sayısını bu yıl geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ise, Anamur'da karayolu çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu bizi turizmin ve ekonominin merkezine gelmemizi daha da yakınlaştıracak. Devam eden iskele inşaatımızla hem turizm hem tarım hem de ihracat noktasında kapımız daha açık olacaktır. Bu anlamda üretimi arttırmalıyız, kaliteli ve en iyi standartlarında mal üretmeliyiz. Üretirken de çevreyi korumalıyız. Ürettiklerimizi de çevreyi korurken pazara sunmalıyız” diye konuştu.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly da, Kazakistan topraklarının yüzde 80'in de tarım ve hayvancılık yapıldığını, özellikle meyve, sebze, seracılık ve hayvancılık alanında iç ve dış yatırımlara hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Ardından protokol mensupları, yaklaşık 100 firmanın yer aldığı fuarı gezdi.

Fuar, 27 Ekim Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.