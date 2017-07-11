Anamur’da 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Anamur Kaymakamlık makamında toplantının ardından Kaymakam Cengiz Cantürk, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Yılmaz, AK Parti Anamur İlçe Başkanı Feyzi Yıldırım, CHP Anamur İlçe Başkanı Ayhan Güven ve STK’ların katılımıyla Eminşah, Kızılaliler, Ören ve şehir merkezinde bulunan şehitlikler ziyaret edildi.
Ziyaret sırasında şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek, şehirtlerin kabri başında dualar okundu. Şehitlikleri ziyaretlerin ardından Anamur Merkez Cami’ne geçildi. Burada lahmacun ikramının ardından Kuranı Kerim okundu.