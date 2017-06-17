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17 Haziran 2017 11:18

Anamur’da bohçacı kılığındaki hırsızlık şebekesi çökertildi

Anamur’da bohçacı kılığında hırsızlık yapan 1 erkek, 4 kadın yakalandı.

Anamur’da bohçacı kılığındaki hırsızlık şebekesi çökertildi

17 Haziran 2017 11:18


Alınan bilgiye göre, Mersin’in Anamur ilçesinde bohçacı kılığında girdikleri 8 ayrı evden altın, para, ziynet eşyaları çalan 5 zanlı jandarmaya ihbar edildi. İhbar üzerine harekete geçen ilçe jandarma ekiplerinin takibi sonucu zanlılar, araç ile Anamur Akpınar yaylasından Ermenek ilçesine geçmek üzere iken Kazancı beldesinde yakalandı. Adana ve Tarsus doğumlu biri erkek 4’ü kadın 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların kullandığı araçta iki adet de çalıntı plaka ele geçirildi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan ve sahte kimlik beyan eden R.D , G.Y , A.Y , G.Ş, U.Z adlı zanlılar incelemenin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.




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