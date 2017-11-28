Anamur’da Çilek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu

Kooperatif kurucu başkan ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşarak derneğin yapacağı faaliyetleri basına tanıttı.

Kooperatif Başkanı Mehmet Sarı, Anamur’un çilek üretiminde bir milat yaşanacağını belirterek, “Bu kooperatifin kurulmasıyla çilek üretiminde, paketlemede, pazarlamada kalite artırılacak. Üreticinin bilinçlendirileceğini ve bilgilendirileceğini, en önemlisi de üreticinin ürününü hak ettiği fiyata satacağını, tüketicinin de aldığı ürünü gönül rahatlığıyla ve önceki sistemden daha ucuza daha kaliteli şekilde alması için çalışmalar yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Sarı, kooperatifleşme sonunda çilek üreticilerinin dayanışma içinde olacağını ifade ederek, “Geçtiğimiz yıllarda çevre ilçelerde çilek 8-10 liraya satılırken Anamur’lu üretici çileğini 4-5 liraya zor satabiliyordu. Artık çilek üreticileri güçleniyor. Üreticilerimizi kooperatifimize bekliyoruz, bir çayımızı içmeye davet ediyoruz. En önemlisi ise gücümüze güç katmaları için Anamur Çilek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifimize üye olmaları için davet ediyoruz” diye konuştu.

Anamur Çilek Üreticileri Kalkınma Kooperatifi Yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Başkan Mehmet Sarı, Başkan Yardımcısı Ali Oktan, Başkan Yardımcısı Ali Ufuk Yılmaz, Denetmen Talat Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Yalçın, üye Mustafa Gürbüz, üye Nebi Demir.”