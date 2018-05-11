Anamur’da engelliler farkındalık için yürüdü

Engelliler Haftası nedeniyle Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneğince düzenlenen yürüyüşe katılmak üzere Atatürk Anıtı önünde toplanan grup, ellerinde çeşitli döviz ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Narcı, etkinlikte yaptığı konuşmasında çeşitli etkinliklerle Engelliler Farkındalık Haftası’nı kutlayacaklarını söyledi. Engelli bireylerin özel eğitimle her şeyi yapabildiğini belirten Narcı, “Geleneksel hale getirdiğimiz farkındalık yürüyüşü ve yaptığımız programlarla engellilerin ve engelli ailelerinin sıkıntılarını, toplumun farkına varmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bizim tek derdimiz engelli bireylerin özel eğitimle normal insanlar gibi her şeyi yapabildiğini göstermek ve önlerinin açılmasını sağlamak” dedi.

Narcı, konuşmasının sonunda Anamur Kaymakamlığı’ndan ilçede eğitim uygulama okulunun açılmasını talep etti.

Etkinlik, şiirlerin okunması ve çeşitli dans gösterilerinin ardından sona erdi.