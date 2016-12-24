Anamur’da fuhuş operasyonu: 27 gözaltı

Anamur’da İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 13 kadınla, kadınları fuhuşa teşvik ettikleri iddia edilen 14 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "İnsan Ticareti, Fuhşa Teşvik ve Aracılık” suçlarının işlendiği yönünde yoğun ihbar üzerine jandarma ve polis ekipleri harekete geçti.

Ören, Toki Konutları ve iskele mevkiinde yaklaşık 3 aylık teknik takip sonucunda düğmeye basan Anamur ilçe Jandarma ekipleri ile polisi, gece saatlerinde 17 ayrı ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda 13’ü kadın 27 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yapmaya teşvik edilen 13 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilerek, 14 kişi ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.