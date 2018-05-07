Anamur’da hemşire adayları tansiyon ölçtü

Öğrencileri, Muşurup Sanat Sokağı’nda öğretmenleri ile birlikte stant açıp vatandaşların tansiyonunu ölçtü. Stantlarda tansiyon ölçümü yapan öğrenciler, değerleri yüksek çıkan vatandaşları sağlık merkezlerine yönlendirdi ve beslenme hakkında bilgilendirdi.

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolaysıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirten okul müdürü Vakkas Alçın, “Öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın ücretsiz olarak tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdik. Standımız burada 5 gün boyunca açık kalacak. Bir farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile okulda öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı yakalayan öğrencilerimiz de büyük bir deneyim kazanmış oldu” dedi.