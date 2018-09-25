Anamur'da içmesuyu çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Anamur'un Ören Mahallesi'nin kanalizasyon şebekesi ihtiyacı ile birlikte TOKİ konutlarının kanalizasyon sorununu gidermek için başlatılan kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Anamur'un en büyük mahalleleri arasında yer alan Ören Mahallesi'nde kanalizasyon şebeke hattı bulunmaması nedeniyle hala foseptik kullanılması üzerine çalışma başlatıldı. Mahallede oluşan çevre kirliğinin önüne geçilmek için MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'kanalizasyon inşaat projesi' ile Ören Mahallesi'nde bulunan yerleşim birimleri ile TOKİ konutları olmak üzere bölgeden toplanacak atıksuların tamamı, bölgenin güneyindeki mevcut bacaya bağlanacak, mevcut hat ile de atıksular işletmedeki arıtma tesisine iletilmiş olacak.

Sözleşme bedeli 6 milyon 614 bin 515 TL olan kanalizasyon inşaatı kapsamında muhtelif çaplarda, 14 bin 229 metre kanalizasyon şebeke hattı, 342 adet muayene bacası, 500 adet parsel bacası, 571 metre terfi hattı, 1 adet hazır terfi merkezinin inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin yapılması, 180 metre karayolu yatay geçişi imalatları gerçekleştirilecek. Kanalizasyon çalışmalarının yaklaşık 8 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

“Verilen her sözü yerine getiriyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ören Mahallesi'nin en önemli sorunun da bu proje ile çözüme kavuşacağını söyledi. Kocamaz, “Mersin genelinde gerçekleştirdiğimiz alt yapı yatırımlarının önemli hizmetlerden bir tanesini de Ören Mahallesi'nde gerçekleştiriyoruz. Atıksu hattı olmayan bölgeye ilk olarak modern anlamda bir kanalizasyon ağı döşüyoruz. Vatandaşlarımıza hak ettikleri alt yapı hizmetini sunacağız. Projemizin Anamurlu hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Çalışmanın başlaması mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılanırken, vatandaşlar sözünü verdiği hizmetleri yapmasından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a ve MESKİ yetkililerine teşekkür ettiler.