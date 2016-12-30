Anamur’da kaçak parfüm operasyonu

Mersin’in Anamur ilçesinde bir kişi, 175 adet kaçak parfümle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ören Mahallesi TOKİ konutlarında bir eve yaptığı operasyonda, Gürcistan uyruklu Jeiran Phartenadze’yi (34) yurt dışından kaçak yollardan getirdiği tespit edilen ve aralarında ünlü markaların da bulunduğu 175 adet parfümle yakaladı.

Kaçak parfümler Taşucu Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan Jeiran Phartenadze ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.