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31 Aralık 2016 15:45

Anamur’da kar sevinci

Anamur’da kar sevinci

31 Aralık 2016 15:45

Mersin’in sahil ilçelerinden Anamur’da belediye, Toros Dağları’ndan kamyonlarla getirdiği tonlarca karı şehir meydanına dökerek vatandaşa kar sevinci yaşadı.
Anamur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bugün saat 13.00 sıralarında getirilen 4 kamyon dolusu kar, Cumhuriyet Meydanına döküldü. Cumhuriyet Meydanına akın eden çocuklar, kısa süreliğine de olsa doya doya kar keyfi yaşadı. Kardan adam yapan çocuklar, kartopu da oynayarak unutulmaz bir gün yaşadı.
Yüksek kesimlerde yağan karı görmeye gidemeyen çocuklara ve ailelerine eğlenme fırsatı sunan Belediye Başkanı Mehmet Türe, "Bir çok vatandaşımız ve çocuklarımız okuldan dolayı, vasıtadan dolayı kar bölgesine gidemiyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz kamyonlarla karı getirerek yeni Cumhuriyet meydanına döküp çocuklarımızı karla buluşturdu. Güzel bir program oldu. Umarım kaza bela olmadan bu proğram sona erer’’ ifadelerini kaydetti.
Karda eğlenen çocuklar ise "Karı ayağımıza kadar getiren ve bizleri mutlu eden başkana teşekür ederiz’’ dedi.



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