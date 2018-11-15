Anamur'da korkutan yangın

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangın, ormanlık alan ve narenciye bahçelerine zarar verdi, küçükbaş hayvanları telef etti. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangın ekiplerce söndürüldü.

Alınan bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki ağaçlık alanda başladı. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar, yangının büyümesine ve narenciye bahçeleriyle ormanlık alana sıçramasına neden oldu. Yangının hızla büyümesi üzerine, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. Yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Meryem Kara'ya ait ahırın yanması sonucu 2 küçükbaş hayvanla bir kümes hayvanı telef olurken, 6 küçükbaş hayvan ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonrası yangın, güçlükle söndürüldü. Yangın, yaklaşık 50 dönümlük alana zarar verdi.

Jandarma yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Çarıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Şaldırdak ise daha öncede buna benzer yangın çıktığını ve büyümeden söndürüldüğünü ifade etti.