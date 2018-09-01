Anamur’da su alamayan mahalleli çileden çıktı

Bozdoğan Camii önünde toplanarak, durumu protesto eden grup adına konuşan mahalle muhtarı Gaffar Şen, yetkililere sorunlarını bildirmelerine rağmen çözüm bulamadıklarını söylerken, "Sulama suyu sorunu yıllardır süregelen bir sorun. Ama mahallemize son 40-45 gündür sulama suyu verilmiyor. Mahalleli geçimini tarımla sağlıyor. Tarlalardaki mahsullerimiz kurudu. Çiftçi zarar etti. Yetkililerden biran önce köklü bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Soruna kaymakam el attı

Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine vatandaşlarla camide bir araya gelen Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Bozdoğan Mahallelilerin sulama suyu alamadıkları yönündeki şikayetlerini çözüme kavuşturmak üzere devreye girdi. Kaymakam Kurdoğlu, camide vatandaşların istek ve sorunlarını dinledikten sonra Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü ile telefonla görüştü. Görüşmede, mahallelinin salı gününe kadar sulama suyu sıkıntısının giderileceği belirtildi.