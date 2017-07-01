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01 Temmuz 2017 18:19

Anamur’daki orman yangını devam ediyor, evler boşaltıldı

Mersin’in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye yakın evler ve mahalleler boşaltıldı.

Anamur’daki orman yangını devam ediyor, evler boşaltıldı

01 Temmuz 2017 18:19


Edinilen bilgiye göre, Yukarı Kükür köyü mevkiinde sabah erken saatlerde çıkan orman yangını söndürmek için şu anda 5 helikopter, 34 arazöz, 20 su tankı, 25 teknik eleman ve 200 orman işçisiyle müdahale sürdürüyor. Yukarı Kükür’de bağlı Görpe, Karadere, Bakara ve Bulu boşaltıldı. Yangının Karaçukur’u, Sarıdana, Elyaylaı, Göztaşı hattını da tehdit ederken yetkililer buralarda da tedbir aldı.


Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe yaptığı açıklamada, “Anamur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak, tehlike bölgesindeki vatandaşlarımız yangından zarar görmeden canları ve mallarının yangına uzak başka bir mahalleye tahliyesi sağlandı’’ dedi.




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