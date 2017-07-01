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01 Temmuz 2017 14:42

Anamur’daki orman yangını

Mersin’in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Anamur’daki orman yangını

01 Temmuz 2017 14:42


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Asmaca mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.


Orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra bölgeye çevre il ve ilçelerden çok sayıda ekibin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçak yönlendirildi.


5 helikopter, 2 uçak, 34 arazöz, 20 su tankı, 200 orman işçisi, 24 teknik eleman, 4 dozer, 2 greyder ve 2 kepçeyle müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları arazinin sarp ve şiddetli rüzgar nedeniyle güçlüklü yürütülüyor.




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