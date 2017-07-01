Anamur’daki orman yangını

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Asmaca mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra bölgeye çevre il ve ilçelerden çok sayıda ekibin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçak yönlendirildi.

5 helikopter, 2 uçak, 34 arazöz, 20 su tankı, 200 orman işçisi, 24 teknik eleman, 4 dozer, 2 greyder ve 2 kepçeyle müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları arazinin sarp ve şiddetli rüzgar nedeniyle güçlüklü yürütülüyor.