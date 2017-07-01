Yangına 5 helikopter ile müdahale ettiklerini belirten Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yangını hava kararmadan kontrol altına almaya çalışacaklarını söyledi.

Anamur ilçesinde sabah erken saatlerde çıkan orman yangını söndürmek için Mersin ve çevre illerden çok sayıda ekip müdahalelerini sürdürüyor. Yukarı Kükür köyü mevkinde çıkan yangını ve söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Mersin Orman Bölge Müdürü Yılmaz, İHA muhabirine açıklama yaptı. Bölge Müdürü Yılmaz, sabah saat 07.00 sıralarında Orman Bölge ekiplerinin yangın ihbarı aldıklarını ve hemen bölgeye gelerek müdahaleye başladıklarını bildirdi. Yılmaz, “Yangına şu anda 5 helikopter, 34 arazöz, 20 su tankı, 25 teknik eleman ve 200 orman işçisiyle müdahale ediyoruz. Arazi sarp ve kayalık, rüzgar çok şiddetli. Yoğun duman var. Çalışmalarımızı hava şartları olumsuz etkiliyor. Ancak, şu anda müdahalemiz devam ediyor” dedi.

Şu an için yangının yaklaşık 40 hektarlık ormanlık alanda etkili olduğunu da bildiren Yılmaz, “Ama şu anda duman yoğun olduğu için elimizde net bir bilgi yok. Duman çekildikten sonra daha net bir bilgiye sahip olacağız” diye konuştu.

Yangının yerleşim yerlerine çok yakın olmadığını, ancak her ihtimale karşı o taraflara da ekipleri yönlendirdiklerini ifade eden Yılmaz, “Şu ana kadar can ve mal kaybımız yoktur. Çalışmalar devam ediyor. Yangını hava kararmadan kontrol altına almayı hedefliyoruz. Ama tabi ani bir rüzgar, hava şartları bizi etkiliyor. Rüzgar olmazsa kısa zamanda inşallah kontrol altına alacağız” şeklinde konuştu.