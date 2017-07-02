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02 Temmuz 2017 12:21

Anamur’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Mersin’in Anamur ilçesi Yukarı Kükür köyü mevkiinde dün sabah çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Anamur’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

02 Temmuz 2017 12:21

Yangında yaklaşık 100 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.


Anamur ilçesinde dün sabah erken saatlerde çıkan orman yangınını söndürmek için Mersin ve çevre illerden çok sayıda ekip müdahalelerini sürdürüyor. Yukarı Kükür köyü mevkiindeki yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, ekiplerin gece boyunca çalıştığını, rüzgarın kesilmesiyle müdahalede önemli bir aşama kaydedildiğini söyledi. Dünden bu yana ekiplerin yangına yoğun bir şekilde müdahale ettiklerini ifade eden Yılmaz, yangını birçok noktada çevirerek kontrol altına aldıklarını, rüzgarın da kesilmesiyle müdahalede önemli bir aşama katettiklerini belirtti. Yılmaz, yangında can kaybı yaşanmadığını, yerleşim yerlerini de etkileyen bir durumun ortaya çıkmadığını vurguladı.


İlk tespitlere göre yangında yaklaşık 100 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü kaydeden Yılmaz, çalışmalara 3 helikopter, 36 arazöz, 25 su tankı, 5 dozer, 4 greyder, 200 orman işçisi ve 25 teknik elemanla devam ettiklerini söyledi.




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