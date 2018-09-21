Anamurlu motor ustasına ahilik kaftanı giydirildi

Mersin'de 25. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılını ahisi motor ustası Tahsin Çay oldu.

Mersin'de yapılan ‘Yılın Ahisi' seçimi nedeniyle düzenlenen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (MESOB) Başkanı Talat Dinçer, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, bölge milletvekilleri, oda başkanları, esnaflar ve ahi adayları katıldı.

Törende konuşan Vali Su, sanatın, ticaretin ve mesleğin, olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğunu ifade ettiği Ahilik geleneğinin de bu kültürel miraslarımız arasında önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

Konuşmasının devamında, ahilik sisteminin uygulanmasının, kardeşliğimizin pekişmesine de büyük katkılar sunduğuna değinen Vali Su, “Biz bu zamana kadar her zaman esnafımızın ve sanatkarımızın yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bizler sizler için, vatandaşlarımız için varız. Bu hizmetleri en hızlı bir şekilde yerine getirebilmek için üstün gayret gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz” dedi.

Programın sonunda yılın ahisi Anamurlu motor ustası Tahsin Çay'a Vali Su ve MESOB Başkanı Dinçer tarafından Ahilik kaftanı giydirildi.