Anamurlular iftarda buluştu

Anamur Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar sofrasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile birlikte oruçlarını açan ilçe halkı, sahnelenen etkinliklerle keyifli bir akşam yaşadı.

“Ramazan ayı gönüllerimizi, kalbimizi, sevgimizi birbirimize açma ayı”

Meydanı dolduran binlerce Anamurluya seslenen Başkan Kocamaz, “Ramazan ayı bereket ayı, Ramazan ayı yardımlaşma, dayanışma ayı. Ramazan ayı gönüllerimizi, kalbimizi, sevgimizi birbirimize açma ayı. Birbirimizi sahiplenme, birbirimizle bütünleşme ve Ramazan’ın feyziyle, bereketiyle inşallah bayrama kavuşma ayı. Allah hepimizi bugün burada olduğu gibi hem bayramda hem de mahşerde bir araya getirsin. Birbirimizi tamamlamamıza vesile olsun” dedi.

“Birbirimize sahip çıkma mecburiyetindeyiz”

30 Mart 2014 öncesinde başlayan ve bu yıl 5’incisine ulaşan Ramazan programlarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurgulayan Kocamaz, “Ülkemiz çok zor bir dönemeçten geçiyor. İslam alemi gerçekten çok zor günler geçiriyor. Suriye’de, Irak’ta, İran’da yaşanan hadiseleri görüyoruz. En son Filistin’de yaşanan hadiseleri hep birlikte esefle takip ettik. Onun için diyorum ki, bizim birbirimize sahip çıkma mecburiyetimiz var. Bizim birbirimizi destekleme, ülkemizin bekası için, gelecekte bu topraklarda yaşayacak gençlerin hayatını kolaylaştırmak için, onların hür ve bağımsız bir ülkede yaşamalarını sağlamak için devletimize, bayrağımıza, milletimize sahip çıkmak, ülkemizin birliği, bütünlüğü yönünde karar almak, karar vermek mecburiyetindeyiz. İslam aleminin üzerindeki bu kara bulutlar inşallah Ramazan’da yapacağımız dualarla bu toprakların üzerinden defolur gider ve bu bölgede yaşayan tüm Müslümanlar rahata erer” diye konuştu.

İftar yemeği sonrasında ise Yunus Emre’yi canlandırarak tasavvufi şiirler seslendiren Sezai Yeşilyurt ve ardından sahne alan Kaya Kuzucu, Aşık Sefai ve Selami Durmuş birlikte verdikleri konser ile Anamurlulara unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı. Etkinlikte ayrıca Başkan Kocamaz tarafından şiirler okundu.