Anamurlular tenisi sevdi

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Anamur’a kazandırılan tenis kortu sayesinde yüzlerce vatandaş spora teşvik ediliyor. 735 bin TL’lik proje bedeli ile Anamur’a kazandırılan 5 bin 600 metrekarelik alanda kurulu Burhanettin Kocamaz Tesisleri projesinde 3 tenis kortu, 1 oyun grubu, 1 fitness grubu, 120 kişilik tribün ve 200 metrekarelik kapalı alan kafeteryası yer alıyor.

"Dileyen herkes faydalanabiliyor"

Anamur Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü Başkanı Alaaddin İmdat, birçok ilde böyle bir tesisin olmadığını belirterek, "Anamur’daki tesisimizde 3 ayrı kort yapıldı. Şu an kurslarımız devam ediyor. Kursiyerlerimiz 4 yaşından başlıyor. Dileyen herkes gelip tenis kortundan faydalanabiliyor. Yani eli raket tutan herkes gelip burada tenis oynayabiliyor. Tenis, Anamur’da sevilen bir spor. Bu tesisin yapımıyla ilgi daha da arttı ve gelecek sene burada Allah’ın izniyle çok güzel işler yapacağız. Şu anda kulübümüz bünyesinde 150 kursiyerimiz bu tesisten faydalanıyor. Ama önümüzdeki günlerde okullarımızı da bu spora teşvik için ücretsiz kurslar düzenleyerek gençlerimize tenis öğreteceğiz" dedi.

Anamur gibi küçük bir ilçede akşam saatlerinde gelip aileleri ile birlikte tenis oynayabildiklerini ifade eden kursiyerler ise verdiği bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a teşekkür etti.