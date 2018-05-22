Anamur’un Çamlıpınar Mahallesi, içmesuyuna kavuştu

MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Çamlıpınar Mahallesinin içmesuyu sorunu gidermek için Yenipınar kaynağından 75 metreküplük yeni içmesuyu deposu yapımı, deponun onarımı enerji nakil çalışmaları, 900 metre terfi hattı döşemesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 23 kilometre içmesuyu şebeke hattı döşeyen ekipler, Çamlıpınar mahallesinin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturdu.

İçmesuyu yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "MESKİ olarak olarak susuz mahalle bırakmamak için büyük çaba sarf ediyoruz. 21. Yüzyılda Mersin gibi gelişmiş bir şehirde içmesuyu hattı olamayan yerlerin olduğunu görmek bizi üzüyor. Ancak çalışmalarımız doğrultusunda şu ana kadar birçok mahalleyi suya kavuşturduk. Önümüzdeki süreçte de suyu olmayan diğer bölgeler için gerekli plan ve projelerimizi yürütüyoruz. Çözüme kavuşturabileceğimiz her bölgeye su götüreceğiz susuz mahalle bırakmamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Esaretten kurtulduk"

Mahalle sakinlerinden 70 yaşındaki Teslime Poyraz ise "Su sorununu en çok ev hanımları olarak bizler çektik. Mutfakta, temizlikte, yemekte, bulaşıkta her şeyde suya ihtiyaç duyuyoruz. Çamaşır makinesinde çamaşırlarımı yıkamak için su deposunun dolmasını bekliyordum. Damlaya damlaya su deposu dolduktan sonra çamaşırımızı yıkıyorduk. Çok şükür MESKİ’nin çalışmalarıyla esaretten kurtulduk. Çeşmemizden su içiyoruz. Biz burada bugüne kadar çeşmemizden akan su görmedik" ifadelerini kullandı.