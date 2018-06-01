Anaokulu öğrencilerine su tasarrufu eğitimi

Yenişehir ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerine yönelik Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Biyolog Nebi Şengezer’in gerçekleştirdiği seminerde minik öğrenciler su tasarrufu konusunda bilinçlendirildi. Öğrencilere birbirinden renkli sunumlarla su tasarruf yöntemleri, su olmasaydı dünyanın nasıl olacağı, evlerde hangi yöntemlerle su tasarrufu yapabileceği anlatıldı. Öğrencilere izletilen suyun önemi ve su tasarrufu ile ilgili eğitici ve eğlenceli animasyon filmleri ile suyun önemine ve su tasarrufuna vurgu yapılırken, etkinliğin sonunda katılımcı öğrencilere ve öğretmenlere su tasarrufu ile ilgili ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.