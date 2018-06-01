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01 Haziran 2018 12:42

Anaokulu öğrencilerine su tasarrufu eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, suyun insan yaşamındaki önemini anlatmak için başladığı seminerler çerçevesinde minik öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Anaokulu öğrencilerine su tasarrufu eğitimi

01 Haziran 2018 12:42


Yenişehir ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerine yönelik Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Biyolog Nebi Şengezer’in gerçekleştirdiği seminerde minik öğrenciler su tasarrufu konusunda bilinçlendirildi. Öğrencilere birbirinden renkli sunumlarla su tasarruf yöntemleri, su olmasaydı dünyanın nasıl olacağı, evlerde hangi yöntemlerle su tasarrufu yapabileceği anlatıldı. Öğrencilere izletilen suyun önemi ve su tasarrufu ile ilgili eğitici ve eğlenceli animasyon filmleri ile suyun önemine ve su tasarrufuna vurgu yapılırken, etkinliğin sonunda katılımcı öğrencilere ve öğretmenlere su tasarrufu ile ilgili ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.




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