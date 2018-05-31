Anne adayları normal doğum korkusunu ’gebe okulu’nda yeniyor

Hamilelik ve normal doğum konusunda bilinçlenen kadınlar, sezaryen olmaktan vazgeçip, normal doğum yapmaya karar veriyor.

Sezaryen oranlarını aşağı çekmek ve gebeleri hamilelik süresi boyunca neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirerek doğuma hazırlamak amacıyla hizmet veren gebe okulu, kadınları müdahalesiz normal doğum yapmaya teşvik ediyor. Bu kapsamda, 6-8 haftalık programda hamilelik, doğum ve sonrası hakkında eğitim alan gebeler, aynı zamanda da nefes egzersizleri ve vücudu rahatlatan çeşitli spor hareketlerini öğreniyor. Uzmanlar eşliğinde spor yaparak kaslarını da güçlendiren anne adayları, öz güven depolayıp, korkularından kurtuluyor. Gebe okulunda eğitim alan ve özellikle sezaryen yapmayı düşünen kadınlar, eğitimin ardından müdahalesiz normal doğuma karar veriyor.

Gebe okulu faaliyetleri hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan gebe okulu görevlisi Fadime Ayışık Karaca, okulun 10 ayda 6 bin 620 kişiye hizmet verdiğini belirterek, hizmet alan anne adaylarının geri dönüşlerinin olumlu olduğunu ve birçoğunun sezaryenden vazgeçerek, normal doğuma yöneldiğini belirtti.

"Girerken korku, çıkarken güven var"

Gebe okulunda gebelere normal doğuma hazırlıkla ilgili eğitimler verdiklerini söyleyen Karaca, "Gebelik haftasına göre değişen ortalama 6 ile 8 hafta arasında bir eğitim programı veriyoruz. Bu eğitimlerle kadına, annelik rolünü benimsetiyoruz. Gebelik süresi ilerleyen gebelere de açık oturumlarla eğitim veriyoruz. Geri dönüşlerimiz çok güzel, sadece doğum için değil doğum sonrasında da emzirme ve kadının tekrar aile planlaması konusunda da eğitimler veriliyor. Normal doğuma hazırlık, korku ve kaygının azalması, normal doğumun benimsenmesi, oranı oldukça arttı. Kadın kapıdan içeriye girerken, ’ben çok korkuyorum, normal doğuma hazır değilim, yapamayacağım’ düşüncesiyle giriyor ama çıkarken, ’evet ben bulunu yapabilirim’ cümlelerini kuruyor" dedi.

"10 ayda 6 bin 620 kişiye eğitim verildi"

Gebe okulunun 10 aylık bir açılış zamanı olduğunu kaydeden Karaca, bu süreçte açık ve kapalı oturumlar olmak üzere ortalama 6 bin 620 kişiye eğitim verildiğini ifade etti. Tam olarak eğitim alan ve sertifika alan kişi sayısının ise 400 olduğunu belirten Karaca, "Bu okulda, hamilelik, doğum ve sonrası hakkında eğitim veriyoruz. Ardından yan tarafta bulunan egzersiz bölümünde, nefes ve gebelik egzersizleri yapıyoruz. Bu egzersizlerle var olan kaslarımızın daha aktif olması, doğumda kas gücümüzün biraz daha artı olması, çabuk yorulmamak ve biraz daha fiziksel anlamda güçlü olmak için gerekli olan fonksiyonel hareketlerimizi yapıyoruz. Ardından da nefes egzersizleri çalışıyoruz. Doğru nefes kullanma, doğum sancılarında baş etmede nefesin rolü ve nefesin bizi nasıl rahatlatacağı gibi motivasyon oluşturacak çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, sağlıklı bebek, sağlıklı anne ve emzirme oranları oldukça yüksek. Kadının kendi bedenini tanıması, kendi hormonları yönetmesi bizim açımızdan çok önemli. Gebe okulu anne ve bebeği destekleyen çok önemli bir proje" şeklinde konuştu.

"Korkunun cehaletten geldiğini öğrendik"

Gebe okulunda eğitim alan anne adaylarından 33 haftalık gebe Merve Ete, tesadüf eseri böyle bir okul olduğunu öğrendiğini belirterek, "Normal doğum korkum vardı. Hastane ortamından da korkuyordum. Buradaki hocalarımız bizi çok güzel yönlendirdiler ve bilgi verdiler. Korkunun cehaletten geldiğini öğrettiler. Bence herkes kendi doğum hikayesini yazması için gebe okuluna gelmeli" ifadelerini kullandı.

"Spor aşaması ağrılarımızı azalttı"

Yasemin Seyhan ise gebe okulunda eğitim almadan önce kaygıları olduğunu söyleyerek, "İlk doğumum olmasından dolayı bilinçsizlik benim korkularımı daha da artırıyordu. Burada eğitim almam benim korkularımı yenmeme sebep oldu. 2 türlü eğitim alıyoruz. Birincisi teorik eğitim. Bizi neler bekliyor, beslenmemiz gibi konularında bilinçlendiriliyoruz. İkinci bölüm ise spor aşaması, burada pilates yapıyoruz. Nefes egzersizleri yapıyoruz. Bu egzersizler bizi çok rahatlatıyor. Bel ağrısı ve sırt ağrısı gibi ağrılarımız azaldı" dedi.