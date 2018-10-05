Anne mutlu değilse çocuk da mutlu olmaz

Medical Park Tarsus Hastanesi'nde görevli Psikolog Seçil Bozkurt, annelerin çocuklarını hayatlarının merkezine almalarının onların yararına olmadığını, aksine zarar verdiğini söyledi.

Bozkurt, velilere yönelik seminerdeki sunumunda “Kendinizden vazgeçmeyin. Siz mutlu olmazsanız, çocuğunuz da mutlu olmaz” dedi.

Mutlu çocuk yetiştirmenin yolunun, mutlu anne olmaktan geçtiğini vurgulayan Bozkurt şöyle konuştu:

“Kendinizi ihmal ederseniz, sürece çocuklarınızla sağlıklı bir iletişim kuramazsınız. Ebeveyn kendine zaman ayırmayıp sevdiği şeylerden uzak kalırsa, kendini mutlu edecek hiçbir şey yapmazsa eğer deşarj olamaz. Deşarj olmayan anne çocuğu için güzel olanı ne kadar yapmaya çalışsa da istediği doyuma ulaşamaz. Mükemmel olmaya çalışan anne kaygı ve yetersizlik duygularıyla baş başa kalır. Bu da çocuğa yansır.”

Öncesini ve sonrasını karşılaştırın

Annelerin çocuk sahibi olmadan önce ve çocuk sahibi olduktan sonraki hayatlarını karşılaştırmalarını öneren Bozkurt, “Kendinize, ‘Çocuktan önce neler yapardım, nelerden keyif alırdım, ne kadar mutluydum?' diye sorun. Aynı soruları, şu an için de sorun. Çocuk sahibi olmadan önce ve olduktan sonra arasındaki fark ne kadar büyükse, kendinizi o kadar unutmuşsunuz demektir” diye konuştu.

Küçük kaçamaklar yapın

Psikolog Seçil Bozkurt annelere şu önerilerde bulundu:

“Size keyif veren alışkanlıklarınıza geri dönmeye çalışın. Her günün sonunda ‘Bugün kendim için ne yaptım?' sorusunu kendinize sorun. Gün içinde kendiniz için küçük kaçamaklar yapın. Yaptığınız her etkinliğe çocuklarınızı dahil etmeyin. Bütün sorumluluğu tek başınıza üstlenmeyin. Eşinizden ve çevrenizdekilerden destek istemekten çekinmeyin. Çocuklarınızın hayatıyla kendi hayatınız arasına sınır koyun. Kendi hayatınızla çocuğunuzun hayatını ayrıştırın. Çocuklarınızın hayatını kendi hayatınızın merkezine almayın. Önemli olan kaliteli zaman geçirmek. Çocuğunuzla geçirdiğiniz zamanın süresi önemli değil o zamanı nasıl geçirdiğiniz önemli. Çocuğunuzun zamanını sürekli doldurmaya çalışmayın sizinle geçirdiği keyifli zaman, hepsinden kıymetli.”