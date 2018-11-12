Annenin tabut başında yürek burkan feryadı: "Gitme oğlum"

Tekirdağ'da görev yaparken evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hoş, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hoş, ilçeye bağlı İlyas Mahallesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Uzman Çavuş Hoş'un cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde gönderildi.

Uzman Çavuş Hoş için Tarsus Ulu Cami'de öğle namazının arından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Hoş'un annesi Rukiye Hoş (52), baba Yaşar Duran (55), ağabeyi Yusuf ve kız kardeşi Fatma Hoş, sinir krizleri geçirdi.

Törende anne Rukiye Hoş, oğlunun tabutu başında, ‘gitme oğlum' diyerek gözyaşları döktü. Hoş'un kız kardeşinin ve ağabeyinin al bayrağa sarılı tabutu öpmeleri törene katılan herkesi duygulandırdı. Aileyi törene katılan Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can ve diğer protokol üyeleri teskin etmeye çalıştı.

Uzman Çavuş Mustafa Hoş, kılınan cenaze namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.