Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 13:48

Antraknoz hastalığı nohut üreticisini zarar ettirdi

Mersin’in Mut ilçesinde, Antraknoz hastalığı nedeniyle ilçeye bağlı 7 mahallede 15 bin dekar nohut ekili alanda üreticinin zarara uğradığı bildirildi.

Antraknoz hastalığı nohut üreticisini zarar ettirdi

04 Ağustos 2018 13:48


Mersin’in Mut ilçesinde yaklaşık 100 bin dekar alana nohut eken üreticilerin, Haziran ayına kadar yağan yağmur ve nemden dolayı artan Antraknoz hastalığından dolayı bu yıl üreticinin nohuttan beklentisi kalmadı. Üreticilerin durumu Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirmesi sonucu nohut tarlaları, Adana Biyolojik Araştırma Enstitüsü’nden gelen uzmanlar tarafından incelendi.


Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır Antraknoz hastalığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sene 15 Haziran’a kadar yoğun yağış, sabahları çiğ yağmasından dolayı nem ve rutubet oranı yüzde 60’tan yukarı çıktı. Sıcaklık ise 15 dereceyi aşınca, Antraknoz hastalığı meydana geldi” dedi.


Bayır, Adana Biyolojik Araştırma Enstitüsü’nden gelen uzmanlarla birlikte nohut tarlalarına incelediklerini ve numune aldıklarını belirterek, “Üreticilere de önümüzdeki üretim sezonunda yapılması gerekenleri söyledik. Nohut ekimi yapılacak tarlalar 2-3 senede bir en az 1 yıl süreyle ekim nöbetine tabi tutulmalı. Ekim esnasında tohumların normal derinliğe düşmeleri sağlanmalı, dayanıklı çeşitler tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.


Sonraki sezonlarda nelere dikkat edileceği konusunda bilgiler veren Bayır, “Tohumluk nohutlar, Antraknoz hastalığının görülmediği tarlalardan alınmalı, nohut hasatı yapıldıktan hemen sonra tohuma ayrılacak olan nohutlar, 7-8 gün süreyle güneş altında kurutulup depoya alınmalıdır. Zamanında önlem alınmamış tarlalarda ise hastalık görülür görülmez, hastalıklı bitkiler sökülmelidir” diye konuştu.


Çivi Mahalle Muhtarı Ali Osman Turcan ise 70 dönümlük bir alana nohut ekimi yaptığını belirterek, “Sanki tarlaya nohut ekmemişim gibi boş kaldı. Az miktarda filizlenen nohut dalları ateşte yanmış gibi kararıp kendiliğinden koptu. Nohut kabuğunun içi ise genelde boş ve hastalıklı çıktı. Bu yıl nohut üreticisi perişan oldu. Devlet büyüklerinin yardım etmesini istiyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç