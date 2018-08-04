Antraknoz hastalığı nohut üreticisini zarar ettirdi

Mersin’in Mut ilçesinde yaklaşık 100 bin dekar alana nohut eken üreticilerin, Haziran ayına kadar yağan yağmur ve nemden dolayı artan Antraknoz hastalığından dolayı bu yıl üreticinin nohuttan beklentisi kalmadı. Üreticilerin durumu Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirmesi sonucu nohut tarlaları, Adana Biyolojik Araştırma Enstitüsü’nden gelen uzmanlar tarafından incelendi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır Antraknoz hastalığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sene 15 Haziran’a kadar yoğun yağış, sabahları çiğ yağmasından dolayı nem ve rutubet oranı yüzde 60’tan yukarı çıktı. Sıcaklık ise 15 dereceyi aşınca, Antraknoz hastalığı meydana geldi” dedi.

Bayır, Adana Biyolojik Araştırma Enstitüsü’nden gelen uzmanlarla birlikte nohut tarlalarına incelediklerini ve numune aldıklarını belirterek, “Üreticilere de önümüzdeki üretim sezonunda yapılması gerekenleri söyledik. Nohut ekimi yapılacak tarlalar 2-3 senede bir en az 1 yıl süreyle ekim nöbetine tabi tutulmalı. Ekim esnasında tohumların normal derinliğe düşmeleri sağlanmalı, dayanıklı çeşitler tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.

Sonraki sezonlarda nelere dikkat edileceği konusunda bilgiler veren Bayır, “Tohumluk nohutlar, Antraknoz hastalığının görülmediği tarlalardan alınmalı, nohut hasatı yapıldıktan hemen sonra tohuma ayrılacak olan nohutlar, 7-8 gün süreyle güneş altında kurutulup depoya alınmalıdır. Zamanında önlem alınmamış tarlalarda ise hastalık görülür görülmez, hastalıklı bitkiler sökülmelidir” diye konuştu.

Çivi Mahalle Muhtarı Ali Osman Turcan ise 70 dönümlük bir alana nohut ekimi yaptığını belirterek, “Sanki tarlaya nohut ekmemişim gibi boş kaldı. Az miktarda filizlenen nohut dalları ateşte yanmış gibi kararıp kendiliğinden koptu. Nohut kabuğunun içi ise genelde boş ve hastalıklı çıktı. Bu yıl nohut üreticisi perişan oldu. Devlet büyüklerinin yardım etmesini istiyoruz” dedi.