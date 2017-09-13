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13 Eylül 2017 15:26

Apartmanın zemin katındaki yangın korkuttu

Mersin’in Erdemli ilçesinde, bir apartmanın plastik ve ahşap sandıklarının bulunduğu zemin katında yangın çıktı.

Apartmanın zemin katındaki yangın korkuttu

13 Eylül 2017 15:26

Dumanlarla kaplı apartmandan 1 kişi itfaiye kovasıyla kurtarılırken, vatandaşa oksijen takviyesi yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Alata Mahallesi’nden geçen çevreyolu üzerinde, birinci katında av bayisi ve yapı malzemeleri ofisi bulunan Canvar Apartmanı’nın zemin katında yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ise yolu trafiğe kapatıp vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada yoğun duman sebebiyle bulunduğu evden çıkamayan bir vatandaş itfaiye kovasıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenme olasılığı sebebiyle vatandaşa 112 ekibi tarafından oksijen verildi.


Yangına müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.




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