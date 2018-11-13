Ar-Ge Proje Pazarı MEÜ'de yapılacak

Somut bir Ar-Ge projesine sahip öğrencilerin ve araştırmacıların ilgili sanayi kuruluş temsilcileri ile bir araya gelmesini hedefleyen "Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğinin 11'incisi Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) gerçekleştirilecek.

Bu yıl "Projeleriniz Yatırımcıyla Buluşsun, Hayat Bulsun!" sloganıyla MEÜ'de düzenlenecek olan proje 14-15 Kasım 2018 tarihleri arasında başlayacak. Proje hakkında açıklamalarda bulunan MEÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahadır Sayıncı, etkinliğe bu yıl 34 projenin katılacağını belirtti.

"34 proje katılacak"

Etkinliğin hem katılımcılar hem de MEÜ için önemli olduğunu kaydeden Sayıncı, "Üniversite, araştırma kuruluşları ve sanayi üçgeninde Ar-Ge kültürünün yaygınlaşması ve gelişmesini hedeflediğimiz bu etkinlik, üniversitemiz adına çok önemli ve gurur verici bir proje. Toplamda 34 adet projenin katılımı ile etkinliğimiz gerçekleşecek. Bu 34 proje, 10 üyemiz tarafından inovasyon, girişimcilik ve uygulanabilirlik kriterleri kapsamında şeffaf bir şekilde değerlendirilecek" dedi.

"Mersin dışından 13 farklı ilden katılım olacak"

Etkinliğe farklı şehirlerden ve çok yönlü projelerin katılım sağlayacağını belirten Sayıncı, "İstanbul, Ankara, Antalya, Kilis, Düzce, Çorum, Niğde ve Hatay illeri başta olmak üzere etkinliğimize Mersin dışından 13 farklı ilden katılımlar olacak. Sağlık, Fen ve Mühendislik bilimlerinin ağırlıklı olduğu çok yönlü projeler etkinliğimizde değerlendirilecek ve ilk üçe girmeye hak kazanan projelere patent desteği ile girişimcilik merkezinde bir masa tahsisi sağlanacak. Bu bağlamda, etkinliğimizin Üniversitemize, şehrimize, sanayimize ve ülkemize yararlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.