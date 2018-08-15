Arabada kırmızı düdüklü çocuklar dönemi başlıyor

Bu kapsamda çocuklara tişört, şapka ve kırmızı düdük verilecek. Çocuklar, sürücü olan anne, baba veya akrabalarını yaptığı veya yapacağı hatalar öncesinde düdükle uyararak, trafik kurallarına uymasını isteyecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte farkındalık ve bilgilendirme oluşturmak amacıyla “Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” projesi başlatıldı. Proje kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Deniz Ünsal, proje hakkında bilgi verdi. Şube Müdürlüğünde bilgi veren Ünsal, jandarma, polis ve diğer kurumların kazaları engellemek için 24 saat boyunca çalıştıklarını söyledi. Bu çalışmalar kapsamında da "Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesinin oluşturulduğunu belirten Ünsal, “Bu projeyle denetleme, eğitim ve algı oluşturma faaliyetlerimize çocuklarımızı da dahil ediyoruz. Bu elimizdeki materyalleri denetimlerimizde, eğitim faaliyetlerimizde çocuklarımıza vereceğiz. Çocuklarımız arabayla yolculuk yaparken, araç sürücüsü olan annesi, babası veya akrabası bir hata yapmaya kalkıştığı zaman düdüğü çıkartacak ve çalacak. Diyecek ki babacım, annecim hızlı gidiyorsun, emniyet kemerini takmamışsın. Yani gönüllü bir trafik polisi gibi düşünün, çocuklarımızı da bu işin için katmak için böyle bir proje ortaya kondu. Biz de burada bayram tatili öncesinde bu materyalleri çocuklara dağıtmaya başlayacağız. Amaç toplumun bütün kesimlerini, trafik olgusunun, trafik denetiminin, eğitiminin, algısının içine katmaktır. Biliyorsunuz bizler çocuklarımızın isteklerini kıramayız. Onlar bir şey istedikleri zaman onları üzmek istemeyiz. O yüzden arka koltukta oturan çocuklarımız trafik hataları konusunda uyardıklarında anne ve babalar bunu düzeltecektir diye düşünüyoruz. Çocuklarımızı da artık biz yanımızda göreceğiz. Çok güzel bir proje. Burada trafik kazalarını da azaltmak amacındayız” dedi.

"Temel amaç kaza olmasın"

Her aracın başında bir trafik polisinin olamayacağını belirten Ünsal, “Biz gönüllü trafik personeli olarak çocuklarımızı da bu trafik olgusunun içine katmak için böyle bir proje başlatıldı. Düdük, şapka, tişört ve bilgilendirme broşürlerini yarından itibaren dağıtmaya başlayacağız. Bu denetim, eğitim ve faaliyetlerimizin temel amacı kaza olmasın. Hiçbir vatandaşımızın herhangi bir trafik kazası sonucu bırakın yaşamını yitirmesini, ufacık bir yara almasını istemeyiz. Bununla ilgili yoğun çalışmalarımız, tedbirlerimiz var. Bayram öncesi bu çalışmalarımızı arttırdık. Bayrama şu anda hazırız. Bayram boyunca da onların burnunun kanamaması için elimizden gelen tedbiri alacağız, almak da zorundayız. Biz hiçbir vatandaşımızın trafik kazası sonrası mağdur olmasını istemiyoruz. Herhangi bir vatandaşımız kazaya karıştığı zaman kendi yakınımız kazaya karışmış gibi üzülüyoruz” diye konuştu.