Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 11:39

Araç içerisinde konuşurken cep telefonunu çaldılar

Mersin’de trafik ışıklarında duran bir araç içerisinde telefonla konuşan bir şahısın telefonunu çalan hırsızlar, önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Araç içerisinde konuşurken cep telefonunu çaldılar

02 Temmuz 2018 11:39


Edinilen bilgilere göre, Ercan B. isimli bir şahısın, Mersin merkez Akdeniz ilçesi Bekirde mevkinde trafik ışıklarında araç içerisinde telefonla konuşur vaziyette beklediği esnada 2 bin 328 lira değerindeki cep telefonu çalındı. Ercan B.’nin polise başvurmasıyla birlikte Mersin Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olay yerindeki kameraları tek tek inceledi. Hırsızlığı, F.A., M.T. A.T. R.D. isimli 4 şahsın gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Telefonu çalan şahsın F.A. isimli şahıs olduğu öğrenildi.


Yakalanan şüphelilerden A.T. ve R.D. savcı talimatı gereği ifadesi alınarak serbest bırakıldı. M.T. ve F.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.T. ise serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç