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23 Haziran 2017 16:17

Araç motorunda uyuşturucu kaçakçılığı

Mersin’de şüpheli bir araçta yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 3 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.

Araç motorunda uyuşturucu kaçakçılığı

23 Haziran 2017 16:17

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sık sık aracı ile doğu illerine giden bir şahsın uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı yönünde istihbarat alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, söz konusu şahsı takibe aldı. Adana-Tarsus-Mersin otoyolu üzerinde çeşitli noktalarda önlem alan ekipler, şüpheli aracı Tarsus girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş 3 kilo 560 gram esrar ele geçirilirken, içerisinde bulunan M.D. ve Y.Ç. gözaltına alındı.


Şüpheliler hakkında ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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